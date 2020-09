Premilcuore e Dovadola dicono no ad un'unica pluriclasse nelle rispettive scuole medie

Alcuni giorni è giunta ai sindaci di Premilcuore Ursula Valmori e di Dovadola Francesco Tassinari - informati dai rispettivi dirigenti scolastici - della possibilità, quasi certa, dell'attivazione di un'unica pluriclasse nelle scuole secondarie di primo grado di Premilcuore (dove gli iscritti sono 17) e di Dovadola (che conta quindici iscritti). "Coscienti di tutte le problematiche legate alla costituzione di classi nelle realtà di piccole dimensioni", i sindaci hanno evidenziato che "le scuole rivestono molta importanza nei piccoli Comuni come Premilcuore e Dovadola, dove spesso sono l'unica realtà di integrazione e formazione per i giovani del paese".

Valmori e Tassinari hanno dunque invitato il Provveditore Scolastico "a valutare attentamente la situazione che potrebbe venirsi a creare ed i problemi che si troverebbero ad affrontare gli insegnanti, auspicando un immediato intervento del Provveditore medesimo, affinchè non si proceda con la formazione di un'unica classe". "Venire a sapere che esiste il rischio della formazione di un'unica pluriclasse ci preoccupa molto - continuano Valmori e Tassinari - perché tre classi in una non possono essere facilmente gestite dai docenti che si vedono costretti a frazionare il programma ministeriale in modo tale da accontentare, nella stessa ora, alunni di classi non omogenee. Bisogna intervenire e anche velocemente - continuano i primi cittadini di Premilcuore e di Dovadola, altrimenti qui cambia l'assetto scolastico, ma anche quello sociale (i paesi di montagna si spopoleranno sempre di più anche a causa dei tagli alla scuola) . Si parla tanto di individualizzare e personalizzare le esigenze degli alunni, ma questo si può fare solamente in presenza di una situazione di organico accettabile".