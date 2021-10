Premilcuore ha un nuovo cittadino onorario: è lo scrittore e pittore Maurizio Boscherini

Premilcuore ha conferito la cittadinanza onoraria al maestro Maurizio Boscherini di Santa Sofia. Boscherini, scrittore e pittore, ha svolto per lunghi anni il mestiere di insegnante nella piccola comunità dell’alta valle del Rabbi. Fra i libri pubblicati, si segnalano quelli più recenti: “Racconti Umoristici” del 2021, “Incompatibilità” del 2019, “Il ritorno di Gian Burrasca” del 2017 e “Vi racconto «Cuore»” del 2007. Un conferimento "per il suo importante ruolo di educatore nella scuola di Premilcuore, in cui ha insegnato dodici anni e per aver collaborato con entusiasmo e generosità alle attività culturali, ricreative ed artistiche della Comunità locale". La cerimonia si è svolta il 7 ottobre durante la seduta del Consiglio comunale.