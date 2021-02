Premilcuore, in primavera riaprirà la biblioteca col servizio prestito: si cercano volontari

Il Comune di Premilcuore è al lavoro per riaprire la biblioteca comunale che si trova al primo piano dell'edificio di via Roma. Il progetto, al quale stanno lavorando il Servizio Cultura e Turismo Associato, la consigliera Adina Bura, la volontaria del Servizio Civile Mara Incerti, si chiama "BibliotecAmica" ed ha comportato la sistemazione degli spazi, l'acquisto di nuovi arredi ed il riordino complessivo di tutto il materiale librario.

Fra l'altro, il patrimonio si è recentemente arricchito grazie ad una donazione della Biblioteca Comunale di Modigliana e ad un contributo ministeriale della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore, che ha consentito l'acquisto di circa 300 titoli. Al termine degli interventi, i cittadini di Premilcuore, i visitatori ed i turisti avranno a disposizione una biblioteca con uno spazio per il prestito dei volumi (divisi per autori italiani, stranieri, saggi, letteratura per bambini e ragazzi, consultazione interna) ed una sala studio, che verrà utilizzata anche per attività didattiche e letture animate.

"L'obiettivo è quello di inserire la Biblioteca nel Polo Bibliotecario di Romagna e della Repubblica di S. Marino, in modo da usufruire di tutti i servizi on-line offerti dal Polo e da ScopriRete come catalogazione, consultazione in tutto il territorio nazionale, prestito interbibliotecario - spiega il sindaco Ursula Valmori -. In primavera riapriremo la nostra biblioteca con il servizio di prestito, per questo motivo l'Amministrazione Comunale è alla ricerca di operatori bibliotecari volontari per restituire a tutta la Comunità questo importante Istituto Culturale". Gli interessati al volontariato in biblioteca possono lasciare un messaggio sulla pagina Facebook "Premilcuore Informa", oppure scrivere al sindaco all'indirizzo mail ursula.valmori@comune.premilcuore.fc.it.