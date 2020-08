Premilcuore tra presente e futuro, il sindaco: "Obiettivi realizzati senza aumentare le tasse"

Obiettivi centrati, "mantenendo l'equilibrio economico-finanziario senza ricorrere all'aumento di alcuna imposta o tassa comunale". Il sindaco di Premilcuore, Ursula Valmori, ha presentato il rapporto annuale contenente tutte le attività svolte ed i progetti realizzati nel corso del corso dei primi 15 mesi di governo e che illustra le prospettive future. "Con soddisfazione comunichiamo che il bilancio del periodo è importante e positivo - esordisce -. Lo dico con onestà intellettuale e realismo, riportando di seguito i numerosi progetti messi in campo ed i dati economici più rilevanti". Il primo cittadino ricorda che il bilancio di previsione 2020-2022 approvato il 30 marzo "risulta in

equilibrio economico-finanziario sia per la parte corrente, sia per quella capitale".

Edilizia scolastica

Per quanto riguarda l’edilizia scolastica, evidenzia il sindaco, "sono stati effettuati interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'edificio scolastico, con la sostituzione degli infissi della scuola materna (40mila euro) e della scuola elementare (40mila euro); sono state ristrutturate le aule della scuola materna per eliminare l’umidità (40mila euro); è stata installata la linea vita sul tetto (7mila euro); è stato installato un montacarichi (42mila euro); sono state effettuate indagini diagnostiche antisfondellamento solai (7mila euro)".

Strade

Capitolo viabilità: "Sono stati completati gli asfalti di alcune vie del paese (Via Marconi, Via Aldo Moro, Strada Ridolla, Via Canova, Via

Mazzini) e la relativa segnaletica orizzontale e verticale per un totale di 90mila euro. Inoltre, sono stati completati anche i lavori di ripristino di un tratto del manto stradale della Provinciale 3 ter San Zeno-Premilcuore (2,80 chilometri per un totale di 120mila euro). Sono anche stati effettuati i lavori di sostituzione dei cavi di energia elettrica per una lunghezza complessiva di 7,40 chilometri da Strada San Zeno verso Premilcuore e per 2,30 chilometri in località Montalto, per un totale di 460mila euro. Grazie ad un finanziamento del Parco (100mila euro) abbiamo provveduto alla sistemazione della frana presso il Mulino Mengozzi".

Decoro urbano

Per quanto riguarda il decoro urbano, "il miglioramento rappresenta un obiettivo prioritario per questa Amministrazione - puntualizza Valmori -. Abbiamo restaurato l'orologio della Torre di Piazza e ridipinta anche la scritta “Municipio” posta all'esterno della Residenza Municipale. Per entrambi gli interventi si ringraziano Assicurazioni Generali e Cooperativa Territorio ed Ambiente. Attraverso interventi di cura e di conservazione, abbiamo voluto valorizzare l'antico borgo e riscoprire i segni “urbani” storici che sono testimonianza di antichi usi, come, per esempio, l'antico segnale che vietava il transito dei calessi che abbiamo fatto restaurare ed abbiamo ripristinato in uno dei lati dell'arco di Porta di Sotto".

Sanità

Per la Casa Residenza Anziani “L.D. Ricci” sono stati previsti due ulteriori posti letto rispetto a quelli già precedentemente autorizzati, spiega il sindaco, "per dare la possibilità di ricovero ad altri utenti che venissero a trovarsi in particolari condizioni di salute".

Commercio e attività produttive

Per quanto concerne le attività produttive e commercio, argomenta il primo cittadino, "è stato concesso un finanziamento a sostegno degli esercizi commerciali del territorio che intendono ampliare la loro offerta commerciale. Il finanziamento, dell'importo complessivo di 25mila euro, sarà erogato, sotto forma di contributo, a coloro che hanno presentato domanda e che poi, entro il 31 marzo 2021, presenteranno relativa rendicontazione. Inoltre, abbiamo portato a termine la gara per l’aggiudicazione della gestione del macello comunale. La gara è stata vinta dall’Asd Alto Rabbi. Abbiamo attivato uno Sportello Lavoro in Comune aperto il martedì.

Turismo

Per quanto riguarda il turismo, illustra Valmori, "in un anno di governo abbiamo aderito e sviluppato diversi progetti in ambito turistico, tra

cui "Turismo è ospitalità", "Progetto Romagna-Toscana" e "Turismo dopo l'emergenza". Recentemente, insieme al Comune di Galeata e Santa Sofia abbiamo pensato di realizzare, nel corso del 2020, il progetto “Informazione turistica diffusa”, attraverso il quale intendiamo favorire la creazione di punti di informazione e di accoglienza turistica all'interno dei pubblici esercizi: si tratta di un'azione di co-marketing tra le tre Amministrazioni Comunali ed i pubblici esercizi per promuovere il nostro territorio". Prosegue ancora il sindaco: "Al Centro Visite Parco sono in corso i lavori di ristrutturazione (150mila euro) eabbiamo concluso l’adeguamento termico e sostituzione caldaie (12mila euro).

Scuola e cultura

Evidenzia Valmori: "Abbiamo realizzato una serie di iniziative che hanno interessato i bambini ed i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado: un premio artistico-letterario che il Comune di Premilcuore e la Casa Editrice Zanichelli hanno voluto dedicare a don Paolo Frassineti (1919-2019) nel centesimo anniversario della nascita e nel decimo anniversario della morte. Abbiamo ricordato insieme la Festa delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale, il trentesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino e, “a distanza” il 25 Aprile ("Un 25 Aprile uguale e diverso dedicato a Luigi Schiumarini ed il Primo Maggio. In occasione della Giornata Mondiale dell'Infanzia,

abbiamo aderito all'iniziativa “Go Blue” promossa da Unicef. Abbiamo avviato il progetto "BibliotecAmica" che ha come obiettivo un riordino complessivo del materiale documentario disponibile e la valorizzazione del patrimonio librario acquisito nel corso degli anni che attualmente versa nell'incuria e nell'oblio". E ancora: "Durante il periodo di emergenza sanitaria abbiamo realizzato, “a distanza” il progetto "La parola della settimana" ed il concorso artistico "Tempo di coronavirus, tempo di responsabilità".

Trasporto scolastico

Per ciò che concerne il trasporto scolastico, "l'amministrazione Comunale ha deciso, per gli studenti residenti a Premilcuore che frequentano gli istituti superiori di secondo grado, un’ulteriore riduzione delle tariffe degli abbonamenti per il trasporto extraurbano. Nello specifico, relativamente all’anno scolastico 2020-2021, verrà applicata, rispetto alle tariffe dell’anno scolastico 2019/2020, un’ulteriore riduzione, pari al 10% del costo dell’abbonamento".

Il futuro

Ma Premilcuore guarda anche il futuro: "E' stato finanziato un progetto di ampliamento dell’Area Feste per un totale di 247mila euro, 140.000 da Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, 40.000 da Romagna Acque, e 67.000 (tramite mutuo bancario)". Inoltre, "è già stato finanziato, sempre da Romagna Acque, anche il progetto per il ripristino del nuovo Ponte Area Feste il cui costo previsto è di 180mila euro. Nell’area ex Vivaio è prevista la ristrutturazione dell’area (progetto FAO/GAL pari ad 50mila euro) e la costruzione di nuove vasche (progetto Life, euro 200.000)".

Tra i progetti futuri anche la riqualificazione dell'area della Grotta Urlante. Spiega Valmori: "E' prevista un'area fluviale Sega-Ponte Nuovo (120mila euro) ed il ripristino della Vecchia Strada Fiorentina tratto Sega-Petriccio (20mila euro). Infine, per quanto riguarda la Strada di Valbura, chiusa ormai da anni, abbiamo ottenuto euro 200.000 dalla Regione Emilia Romagna per l’apertura di una pista transitabile e ulteriori euro 200.000 dalla Provincia di Forlì-Cesena per la messa in sicurezza parte a monte della strada. Si attende comunicazione relativa ad inizio lavori da parte della Provincia".