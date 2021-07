Premio Bancarella, Bartoletti secondo: "Non restituisco la medaglia d'argento"

Marino Bartoletti secondo classificato al Premio Bancarella 2021 con "La Cena degli Dei". Si tratta, ha evidenziato il giornalista forlivese, di "un grande traguardo ed un'enorme soddisfazione". Quindi ironizza, facendo riferimenti al comportamento dei giocatori inglesi usciti sconfitti contro l'Italia nei recenti Europei di calcio: "Di certo io non restituisco la medaglia d'argento". La vincitrice della 69esima edizione è la conduttrice radiofonica Ema Stokholma con il libro "Per il mio bene" (HarperCollins), che ha ottenuto 140 voti.



La proclamazione della vincitrice si è svolta nella serata di domenica in piazza della Repubblica a Pontremoli (Massa Carrara), come da tradizione, assai affollata seppur nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti. "La cena degli dei" ha ricevuto 93 voti; terzo posto a pari merito con 79 voti per "Io sono la strega" di Marina Marazza (Solferino) e "Non salvarmi" di Livia Sambrotta (Sem); a seguire "Arte è liberazione" di Tomaso Montanari e Andrea Bigalli (Edizioni Gruppo Abele), con 65 voti, e "La ballata della città eterna" di Luca di Fulvio (Rizzoli), con 51 voti.