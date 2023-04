Premio Giacomo Leopardi, brilla liceale dello scientifico: primo posto in Emilia Romagna

Uno studente del Liceo Scientifico "Fulcieri Paulucci di Calboli" tra i protagonisti del sesto Premio Giacomo Leopardi, promosso dal Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati. Si tratta di Nicholas Paci, che si è qualificato nella fase regionale del concorso col primo posto. La prova, che si è svolta al Liceo Ballardini di Faenza, consisteva nell'analisi metrica e stilistica e nel commento di un testo di Leopardi proposto dalla commissione. Grazie a questo risultato, Paci si è qualificato per la fase nazionale, che si terrà a Recanati il 1 giugno e che lo vedrà concorrere con gli altri vincitori regionali provenienti da tutta Italia. Nicholas, che frequenta la classe 5°C dell'indirizzo Scienze Applicate, accanto all'interesse per le materie scientifiche, ha scoperto in questi anni una particolare predisposizione per le discipline umanistiche, in particolare per Letteratura e Filosofia, che desidererebbe continuare ad approfondire nel suo futuro percorso universitario.

Il concorso è stato indetto dal Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati, nell’ambito della promozione delle eccellenze e nella prospettiva di innovazione dell’apprendimento/insegnamento disciplinare in lingua e letteratura italiana e in filosofia. La partecipazione è riservata agli studenti del triennio conclusivo delle superiori. Il Premio si propone di incrementare la conoscenza della figura e dell’opera di Giacomo Leopardi nelle scuole e di sostenere la divulgazione degli aspetti poetici e filosofici della sua esperienza letteraria, in una prospettiva interdisciplinare e nel quadro delle iniziative promosse dal Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati.