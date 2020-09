"Parma International Music Film Festival", prestigioso riconoscimento per il Gruppo Danza di Forlimpopoli

Il Gruppo Danza di Forlimpopoli ha ottenuto una mezione speciale nella sezione dedicata ai cortometraggi sulla danza nell'ambito della ottava edizione del "Parma International Music Film Festival" che si è tenuto dal 14 al 20 settembre. L'obiettivo della manifestazione è quello di portare all’attenzione del pubblico non solo produzioni cinematografiche di buon livello e di recente produzione, ma anche di sottolineare il valore della scrittura musicale per il cinema come elemento essenziale di poetica e di riuscita del film stesso.

In concorso c'erano 27 produzioni di ogni nazionalità, soggetto e durata. Il gruppo forlimpopolese, in particolare, ha avuto una menzione speciale per la miglior fotografia "per aver reso intensa e misteriosa la creazione coreografica e per aver tradotto la musica ed il gesto in immagine scolpita" per il corto "Pour Vous" con la regia e la coreografia di Giulia Coliola. Le musiche di scena erano dei Bevano Est, progetto musicale nato a sua volta a Folrimpopoli nel 1991.