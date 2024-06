Premio Letterario Nazionale "Città di Forlì": ultimi giorni per partecipare al concorso

Scade il 17 giugno il termine per la partecipazione al Premio Letterario Nazionale "Città di Forlì", Il concorso giunto alla sua ventunesima edizione prevede 3 sezioni: Premio Sandra Mazzini per la poesia inedita, Premio Irene Ugolini Zoli per la prefazione o postfazione a un volume di poesie e Premio In Magazine per il racconto inedito. Sono previsti anche il Premio Renzo Camporesi riservato agli under 14 e il Premio del Polo Didattico La Còcla. Il Comitato Organizzatore del Premio conferirà inoltre il Premio Luciano Foglietta a una personalità della cultura forlivese. Non è richiesta alcuna tassa di partecipazione. Sono previsti premi per vincitori, finalisti e segnalati. Info e richiesta bando: 3337167331 - centroculturalelortica@gmail.com