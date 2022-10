Simbolo di "eccellenza e professionalità": la storica pizzeria riceve il "Premio Margherita"

Si sono tenute le premiazioni finali del Talent "King of Pizza", organizzato da Dovilio Nardi con la Nazionale Italiana Pizzaioli, al castello della Regina Margherita di Savoia a Gressoney-Saint-Jean, residenza estiva della Regina Margherita, a cui è stata dedicata la storica Pizza nel 1889. Al Castel Savoia sono stati assegnati speciali riconoscimenti ad alcuni dei migliori player del panorama food, tra cui Fabiola Nardi della storica pizzeria del Corso di Forlì, che ha ricevuto il “Premio Margherita” di eccellenza "per la professionalità e la lunga attività nel mondo della ristorazione".

Il contest ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Forlì,assessorato alle Politiche per l’Impresa, Servizi Educativi, Scuola e Formazione, Politiche Giovanili. Al programma di Sky, creato appositamente da Dovilio Nardi per valorizzare il patrimonio enogastronomico turistico e culturale per sostenere e promuovere le imprese del settore pizzeria, la Giuria era composta tra gli altri dai noti chef Antonio Sorrentino (Rosso Pomodoro), Dovilio Nardi (Nip World Masterchef e presidente Nip) Sergio Ferrarini, (Chef Marr) Emilio Vattimo (Nip World Masterchef), Matteo Giannotte (NIP World Masterchef) e il giornalista food Daniele Bartocci. Dovilio Nardi ha premiato il vincitore del Contest 2022, Gaetano La Mastra di Tortoreto Lido. Le riprese e le foto sono state effettuate su concessione della Regione Autonoma Valle D’Aosta.