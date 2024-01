Prende di mira per tre volte la stessa azienda, saccheggiatore di rame nella rete dei Carabinieri: l'ultimo colpo gli è fatale

Ha preso di mira un'azienda del forlivese, mettendo a segno una serie di furti di cavi elettrici di rame. Fatale è stato l'ultimo colpo, quello della nottata del 15 gennaio, venendo stanato dai Carabinieri di Ronco. E così il ladro, un 55enne già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza con l'accusa di "furto aggravato continuato". L'uomo si trova ora agli arresti domiciliari. Le indagini dei Carabinieri sono iniziate dopo i furti subìti dalla ditta, il 31 dicembre e il 4 gennaio, per un danno di circa 8mila euro.

Gli uomini dell'Arma hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il 9 gennaio l'uomo è stato intercettato dai militari nei pressi della ditta, presumibilmente prima di colpire. Nella circostanza è stato tuttavia solamente identificato in quanto il mezzo sul quale viaggiava era vuoto. E' emerso poi in seguito che anche in quella serata aveva effettuato in zona diversi passaggi a piedi prima che venisse fermato.

La notte del 15 gennaio è stato il sistema d'allarme dell'azienda ad attivare l'intervento dei Carabinieri. I militari di Ronco sono riusciti a bloccare il 55enne, che in poco più di due ore era riuscito a riempire il proprio veicolo con circa 2mila chili di rame per un valore di circa 5mila euro. Nel corso della successiva perquisizioni sono stati trovati un coltello, arnesi da scasso e 240 cinturini da orologio nuovi marca “Martini Alviero 1 classe” ancora dotati di pellicole protettive per un valore di 4.800 euro.

Per questo motivo, oltre all'arresto in flagranza, è stato denunciato per "possesso di armi, possesso di chiavi alterate o grimaldelli" e "ricettazione". In casa sono stati invece trovati 5 grammi di marijuana per uso personale, motivo per il quale è stato segnalato alla Prefettura.