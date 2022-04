Prende fuoco un camion per la raccolta differenziata della carta: incendio spento con getti di schiuma

Un camion adibito alla raccolta differenziata della carta in fiamme. Il fatto è avvenuto venerdì pomeriggio, poco prima delle 16, al Ronco, in via Luciano Lama, traversa della via Emilia per Cesena. Il conducente del mezzo è riuscito ad accostare e dare l'allarme. Sul posto i Vigili del Fuoco hanno operato con tre squadre, domando le fiamme con getti di schiuma. Per le operazioni di spegnimento del rogo si è reso necessario anche l'utilizzo dell'autogru per la movimentazione del veicolo. Sul posto ha operato anche una pattuglia della Polizia Locale.