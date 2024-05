Preraffaelliti, visita al San Domenico del presidente dell'Acri e dello storico dell’arte Veneziani

Anche in queste due ultime giornate la grande mostra forlivese "Preraffaelliti. Rinascimento Moderno", ospite fino al 30 giugno del Museo San Domenico di Forlì, è stata visitata da personalità di fama nazionale. Giovedì ha infatti visitato la mostra lo storico dell’arte Jacopo Veneziani, presidente della Galleria Ricci Oddi, noto al grande pubblico soprattutto per la rubrica settimanale curata per i programmi TV Le parole della settimana (Rai 3) e In altre parole (La7).

Venerdì, invece, al termine di un incontro di lavoro che si è svolto presso la sede della Fondazione forlivese, si è recata in visita alla mostra una delegazione dell’associazione tra Fondazioni di Origine Bancaria dell’Emilia Romagna, composta dai presidenti delle stesse Fondazioni e guidata dal presidente nazionale dell’Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA) Giovanni Azzone, che è anche il presidente di Fondazione Cariplo. Tutti gli ospiti hanno apprezzato la puntualità e completezza dell’esposizione, che conferma il ruolo di primo piano delle mostre forlivesi nel panorama culturale nazionale sia sul piano dello studio che della divulgazione delle arti visive.