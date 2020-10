Romagna Acque presenta il Bilancio Integrato online. Ospite il ministro Belllanova

Romagna Acque - Società delle Fonti Spa ha scelto la modalità da remoto, per ovvi motivi di sicurezza, per la presentazione del proprio Bilancio Integrato (che da quest’anno sostituisce il tradizionale Bilancio di Sostenibilità): uno strumento che tratteggia il rapporto della società con i propri stakeholder ed è certificato da un ente terzo. Venerdì mattina, a partire dalle 9.30, chiunque lo voglia potrà collegarsi con il sito di Romagna Acque ed assistere in diretta all’evento, diviso in due sessioni: nella prima sarà protagonista Romagna Acque, con la presentazione del Bilancio Integrato e del libro “Il nuovo corso dell’acqua”, sulla storia degli ultimi vent’anni dell’azienda.

Nella seconda sono previsti alcuni interventi individuali e quindi una tavola rotonda, per affrontare alcune delle più importanti tematiche attuali, come i cambiamenti climatici e i costi ecosistemici. Tematiche cruciali per la vita di questo territorio, che si integrano naturalmente con altri aspetti legati alla risorsa idrica e alla sostenibilità ambientale – dagli usi plurimi della risorsa stessa, all’attenzione nei confronti dei costi ecosistemici e della salvaguardia del territorio, a cui Romagna Acque dedica attenzione e risorse fin dalla nascita. Un’attenzione particolare sarà data all’ambito agricolo: le conclusioni della mattinata saranno affidate al Ministro dell’Agricoltura, Teresa Bellanova. Questo il programma della mattinata, in diretta streaming, aperta a tutti, su www.romagnacque.it/bilanciointegrato.

Il programma

PRIMA PARTE

“Romagna Acque, dall’esperienza territoriale alle sfide del futuro”

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Tonino Bernabè, presidente Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

VIDEO DI PRESENTAZIONE DEL BILANCIO INTEGRATO

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IL NUOVO CORSO DELL’ACQUA”

Alberto Malfitano, docente di Storia Contemporanea all’Università di Bologna

SECONDA PARTE - “La risorsa idrica: usi plurimi e gestione idropotabile”

INTERVENTI

Meuccio Berselli, segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po

Francesco Vincenzi, presidente Anbi, Ass. Naz. Bonifiche Irrigazioni Miglioramenti Fondiari

Renzo Motta, presidente Sisef - Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale

Vito Belladonna, direttore Atersir - Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti

TAVOLA ROTONDA

Luigi Castagna, presidente Confservizi Emilia-Romagna

Giordano Colarullo, direttore generale Utilitalia

Andrea Guerrini, componente del Collegio ARERA

Francesca Lucchi, assessore all’Ambiente del Comune di Cesena e Presidente Atersir

CONCLUSIONI

Davide Baruffi, sottosegretario alla Presidenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna

Teresa Bellanova, ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali