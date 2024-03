Elezioni, la Dc candida La Bruna nella lista Zattini: "Serve una facoltà di fisioterapia"

La Democrazia Cristiana ha presentato Daniele La Bruna, come proprio candidato nella lista Forlì Cambia al fianco del sindaco Gian Luca Zattini. Una presentazione avvenuta nella sala Randi del comune di Forlì alla quale hanno partecipato anche l’avvocato Gianpiero Samorì, vice segretario vicario Nazionale della Democrazia Cristiana, la parlamentare Simona Vietina, Commissario Regionale Emilia Romagna della Democrazia Cristiana, e i commissari provinciali della Dc di Bologna, Giuseppe Spaccapaniccia, e di Ravenna Mauro Bertolino oltre al sindaco Zattini e all’assessora Paola Casara.

“Zattini lo conosco da oltre dieci anni, da quando era sindaco a Meldola – afferma l’onorevole Vietina – e credo abbia tutte le qualità che rappresentano i principi della Democrazia Cristiana. Nei suoi cinque anni alla guida di Forlì è stato bravo nelle mediazioni, ma anche ad agire e lo si è visto durante l’alluvione dove è sempre stato vicino ai cittadini. La Dc lo sostiene con La Bruna, imprenditore che è anche molto vicino al mondo della disabilità e che potrà portare questi importanti valori anche a Forlì”.

Le idee di La Bruna, che a dicembre aveva dichiarato di voler fondare una propria lista preferendo poi sposare quella di Zattini, sono legate alle esperienze personali. “Ringrazio il sindaco per avermi accolto come in una famiglia – spiega – e per avermi dato la possibilità di esprimere il mio pensiero. Credo debba avere un secondo mandato per portare avanti le ottime cose che ha fatto in questi cinque anni e poi ce ne vorrebbe anche un terzo, perché i comuni sono come le aziende che hanno bisogno di programmazione pluriennale per crescere".

"Zattini ha accolto subito la mia proposta che nasce da una valutazione fatta nei mesi scorsi. Mio figlio, in seguito ad un grave incidente, è stato ricoverato per alcuni mesi in un ospedale in Emilia dove vengono curate situazioni complicate come la sua, e ora è ritornato a casa. Dei 23 posti disponibili, era l’unico occupato da un romagnolo e allora ho pensato che una simile struttura debba esserci anche a Forlì per dare un aiuto importante a persone in difficoltà. Grazie proprio a Zattini il campo della medicina è diventato molto importante in città e quindi le verrebbe dato ancora maggiore risalto. Inoltre vorrei che a Forlì fosse aperto un ateneo riguardante la fisioterapia”.

Non è voluto mancare alla presentazione della candidatura di La Bruna, l’avvocato Samorì, vice segretario vicario Nazionale della Democrazia Cristiana, che ha origini di Tredozio. “Sono certo che Zattini vincerà perché se lo merita - sentenzia-. Il concetto di democrazia che è alla base del nostro partito, afferma che la società deve mettere le persone nelle condizioni di stare bene e questa cosa purtroppo non si sta vedendo in chi è a capo degli stati. I comuni invece sono più attenti al benessere diffuso e a far stare bene tutti i cittadini e questo concetto che Zattini ha sempre sposato, è il nostro pensiero”.

Soddisfatto dell’appoggio politico è Zattini, che ritrova il partito in cui è iniziata la sua carriera politica. “Mi sono sempre considerato democristiano – dichiara - e credo di aver portato avanti una politica di pragmatismo nei confronti di tutti, un concetto che è alla base della nostra lista civica dove il gioco di squadra è fondamentale. Il fatto che alcune persone dal centrosinistra siano passate da noi, mi rende felice, perché hanno capito che la nostra amministrazione è il punto di riferimento per i cittadini e lo continuerà ad essere sempre di più”.