Debutta la quarta candidata per la poltrona di sindaco: "Noi antitetici al Pd, ma non lista civetta contro il centrodestra"

Ha debuttato venerdì sera in sala Santa Caterina la candidata sindaca Maria Ileana Acqua, la quarta contendente alla poltrona di primo cittadino alle elezioni dell'8-9 giugno. Acqua, dermatologa di origine siciliana e dal 2009 residente a Forlì, corre per il movimento 'ContiamoCi', che vuole rappresentare le posizioni critiche su Covid e vaccini. La stessa Acqua ha spiegato nella presentazione di essere stata sospesa dall'attività sanitaria per 5 volte nel periodo pandemico, come buona parte dei candidati consiglieri, come hanno spiegato loro stessi. “Mi sono augurato che mio figlio si ammalasse di Covid per evitare la puntura”, ha detto uno di loro dal palco.

Una serata in cui pare essersi bloccati a due anni fa: la buona parte degli argomenti, infatti, sono stati Covid, il dissenso ai vaccini, le restrizioni di quel periodo, il governo Draghi, ma non è emerso nessun progetto o proposta per la Forlì del 2024 e per una città che ci si candida a governare fino al 2029. “Non voglio sentir più dire che Forlì è una città morta”, si è limitata a dire Acqua, che propone un sindaco “con le porte aperte a tutti i cittadini”. Ed ancora la candidata sindaca: “Io faccio acquisti solo a Forlì, per far vivere l'economia di questa città”.

A indicare la collocazione del gruppo politico, che in passato – come spiegato da un relatore – ha guardato a Movimento 5 Stelle e Lega, è stato Riccardo Luzi, coordinatore regionale di 'ContiamoCi': “Abbiamo avuto un'esperienza importante, nel 2020-2022, dove i nostri diritti sono stati calpestati: la nostra visione del mondo è antitetica al Pd”. Sullo stesso punto Matteo Montevecchi, consigliere regionale da poco uscito dalla Lega, che parla di “un nobile tentativo di fare qualcosa di diverso nell'appiattimento che ci circonda”.

Sempre Montevecchi, all'attacco di Gian Luca Zattini: “Stanno già dicendo che siamo una lista civetta per far perdere il centrodestra. Ma un candidato che si allea con Azione e Italia Viva rappresenta una 'giunta amica'? Un assessore che riceve finanziamenti di un progetto regionale e sdogana l'identità di genere è una 'giunta amica'? Concedere il patrocinio all'associazione delle Famiglie Arcobaleno, che significa un'adesione valoriale e ideologica ai contenuti dell'evento patrocinato, è da 'giunta amica'?”.

I candidati della lista sono Eugenio Fusconi, Mary Castroreale, Giuseppe Bascone, Giancarlo Tassinari, Umberto Chiarello, Maura Nanni, Marco Ianuale, Renato Bentivogli, Marta Ferniani, Sabrina Fabbri, Franco Soldani, Noemi Zucchi, Patrizia Farneti, Marco Chiarello, Massimo Spina, Elisa Cavazzi, Patrizia Gobbetto, Nicola Menonna, Lorella Versari, Elena Rossi, Monia Bartolini, Luca Fosconi, Katiuscia Sansavini, Lucia Saragoni. Compresa la candidata sindaca, 10 provengono da professioni sanitarie e affini, 5 sono insegnanti in servizio o in pensione, 2 sono poliziotti in pensione.