Le storie degli alluvionati, folla in via Isonzo per la presentazione del libro "Anime nel fango"

Nella sala della pizzeria "Da Valdo", in via Isonzo, è calato il silenzio non appena sono cominciate a scorrere le immagini dell'alluvione che il 16 maggio scorso ha sconvolto la Romagna. Un tuffo in un passato che è ancora presente, del quale si è parlato venerdì sera in occasione della presentazione del libro "Anime nel fango", pensato dallo scrittore sammarinese Luca Giacomoni con l'obiettivo di devolvere l'importo netto dei ricavi delle vendite ai responsabili di progetti a favore delle vittime dell'alluvione.

"Ho tentato di trasmettere le emozioni che ho ricevuto dalle persone che ho intervistato - aveva spiegato Giacomoni a ForlìToday -. Tutti ci sono riusciti e anche in modo molto intenso. Non è stato un percorso semplice, perché è stato un ascolto impegnativo dal punto di vista emotivo. I protagonisti del libro sono arrivati dentro al cuore con i loro racconti, liberando i sentimenti che hanno provato. Io ho cercato di ri-proiettarli attraverso le parole scritte, rappresentando più testimonianze e situazioni differenti. Chi legge potrà immedesimarsi in ciò che hanno vissuto queste persone. Vorrei che questo rimanesse una sorta di libro della memoria di quello che accaduto".

L'incontro, molto partecipato, ha richiamato centinaia di spettatori alla pizzeria, che non hanno esitato a comprare anche più copie del libro come originale idea regalo. Alla serata ha partecipato tra il pubblico anche Marinella Portolani, presidente dello Snag Forlì (Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai): grazie infatti al suo impegno e a quello degli edicolanti il libro sarà in vendita, oltre che in diverse librerie della Romagna, anche nelle principali edicole della provincia di Forlì-Cesena e Ravenna. L'opera raccoglie le testimonianze di 26 persone che in modo diverso hanno vissuto l'alluvione: da qui 16 storie nelle quali lo scrittore ha cercato di risaltare le emozioni che hanno trasmesso durante i racconti. Dal 18 settembre sono in programma altre presentazioni, che si terranno a Faenza, Ravenna, Cesena, Rimini e San Marino.