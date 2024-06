Terme di Fratta, si guarda al futuro con ottimismo: "Futuri acquirenti avranno diritto ai ristori per l'alluvione"

Fratta Terme, anche se con le terme attualmente ferme, ha festeggiato in piazzale Colitto venerdì sera la Notte Celeste, l’evento promosso dalla Regione Emilia – Romagna per celebrare il valore e la ricca offerta di benessere dei centri termali del territorio. Il variegato programma di iniziative ha visto anche la presenza dell’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini che ha presentato il suo libro “Fra la gente” (Ed. Minerva).

Insieme a lui anche la sindaca di Bertinoro Gessica Allegni. Moderati dal giornalista Fabio Campanella, direttore responsabile di ForlìToday, i due ospiti hanno spaziato su diversi temi: dal turismo dell'Emilia-Romagna, con uno spaccato sulla storia del turismo pionieristico in Riviera grazie ai ricordi di infanzia di Corsini, al termalismo protagonista di una lunga transizione verso un'offerta turistica moderna. Non sono mancati i riferimenti alle prossime elezioni regionali e, davanti al pubblico di Fratta, gli aggiornamenti sulla struttura termale locale.

La terme a Fratta, già in difficoltà e con una procedura in corso in tribunale di concordato preventivo, hanno subito purtroppo danni per oltre due milioni di euro agli impianti con l'alluvione dell'anno scorso. Ma non mancano gli aspetti positivi, come ha spiegato la sindaca Allegni: “Grazie ad un lungo dialogo con il tribunale e la struttura commissariale per la ricostruzione, si è stabilita la titolarità di un futuro acquirente a fare domanda per ottenere gli indennizzi previsti dallo Stato”. L'iter ha visto una recente procedura di asta pubblica andata però ancora una volta deserta. Un abbassamento della richiesta di base d'asta, nei prossimi mesi, potrà far entrare in campo soggetit privati interessati al rilancio dello storico hotel termale.