Rinasce l'area verde del Foro Boario: "Un pezzo di storia, diventi la cittadella dei bambini"

"Questo è un pezzo della nostra storia. Spero che diventi un luogo di grande aggregazione e che diventi una sorta di "cittadella dei bambini", con tante opportunità per le famiglie ed i ragazzi". Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, ha applaudito così alla rinascita del "Foro Boario", che ha visto concluso l'intervento di riqualificazione dell'area verde, reso possibile grazie al contributo messo a disposizione dal Fai (Fondo per l'Ambiente Italiano) e Intesa Sanpaolo nell'ambito dell'ottavo censimento "I Luoghi del Cuore" e all'attivismo del comitato di quartiere. "L'inaugurazione del restauro di luoghi simbolo della città è un momento bellissimo, perchè è la dimostrazione di una città vivace, ma poi devono avere una vita e non devono essere abbandonati a se stessi. E non ce lo possiamo permettere", ha rimarcato il sindaco.

Il percorso di rinascita

Il percorso di rinascita della piazza forlivese, un tempo dedicata alla compravendita di bovini e che dal 1950 divenne uno dei cinque mercati più importanti d'Italia fino alla chiusura nel 1987 con il declino del mercato, è iniziato nel 2016, in occasione dell'ottava edizione de "I Luoghi del Cuore", il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare del Fai. Grazie all'importante attività di sensibilizzazione svolta dal Comitato di Quartiere, alla campagna di comunicazione promossa su tutto il territorio e alla volontà politica del Comune di Forlì di riqualificare e mettere in sicurezza l'intera area, il Forlì Boario ha incassato ben 6.664 preferenze. Un risultato unico per natura e partecipazione al voto, che ha permesso al Comune di ottenere un contributo di 25mila euro.

"Non avremmo mai immaginato che il Foro Boario si classificasse al 46esimo posto della classifica nazionale e primo in Emilia Romagna - sono le parole di Sonia Faccone, capo delegazione Fai di Forlì, ricordando l'ottavo censimento de "I Luoghi del Cuore del 2016" -. La sinergia attuata, tra Fai, Comitato di Quartiere, insegnanti, cittadini e Comune, ha ottenuto il risultato sperato. La rinascita di questo sito da sempre rappresenta un fulcro di aggregazione per la comunità forlivese permette di preservare e rinnovare la memoria storica del luogo. Sabato 7 maggio saranno inoltre previste delle visite speciali".

"La campagna "I Luoghi del cuore" testimonia il grande amore degli italiani nei confronti del patrimonio ereditato dal passato, e l'inaugurazione dei lavori di recupero e restituzione del Foro Boario ai forlivesi è l'esito concreto e tangibile dell'impegno del Fai per questo luogo di grande significato per la città - ha dichiarato Carla Di Francesco, presidente regionale del Fai Emilia Romagna -. Anche tutti i volontari dell'Emilia Romagna sono orgogliosi di aver potuto offrire il loro contributo, sostenendo idealmente l'attivissima delegazione Fai di Forlì che non grande spirito di collaborazione ha affiancato l'amministrazione comunale per il raggiungimento di questo obiettivo".

L'intervento

L'intervento candidato nell'ambito de "I Luoghi del Cuore" prevedeva di conferire una nuova identità al Foro Boario, trasformandolo in un parco cittadino ben curato e sicuro. La richiesta, presentata dal Comune di Forlì, si inseriva all'interno di un piano più complesso e articolato di riqualificazione e recupero di tutto il quartiere, una zona densamente popolata e vicini al centro storico, dove il Foro rappresenta un luogo di socialità e condivisione.

I lavori, che si sono conclusi da poche settimane, hanno riguardato il restauro accurato della faccia in litocemento dell'edificio del Foro Boario, la manutenzione di alcuni ambienti interni, la sistemazione dell'area verde, la riqualificazione dei camminamenti e delle colonnine in calcestruzzo, il ripristino dei viali alberati, la realizzazione di un nuovo sistema di illuminazione, la predisposizione di una rete all'avanguardia di videosorveglianza, una nuova area giochi attrezza e il posizionamento di cestini, panchine e arredo urbano.

"L'intervento al Foro Boario - ha esordito l'assessore ai Lavori Pubblici, Vittorio Cicognani - fa parte di un progetto più esteso e articolato di valorizzazione dell'intero quartiere e di recupero del patrimonio edilizio esistente. Grazie all'attivismo del Fai, del Comitato di Quartiere e dell'amministrazione comunale, è risorto un polo aggregativo importante per famiglie e residenti. Insieme, pubblico e privato, hanno concentrato le forze per sconfiggere il degrado urbano, recuperare la fruibilità dell'edificio e quella dell'area verde, valorizzare un gioiello del territorio e restituire alla città un luogo sicuro e accogliente, in perfetta armonia col suo contesto storico".

L'inaugurazione

Sabato si è svolta la cerimonia inaugurale (ne seguirà un'altra prossimamente) alla presenza anche dell'ex sindaco Davide Drei, che ha dato il via al progetto di riqualificazione e ringraziato pubblicamente dal primo cittadino Zattini ("abbiamo raccolto un testimone e c'è l'impegno di due amministrazioni, mettendo a punto gli aspetti fondamentali dopo un lavoro difficile", le parole del sindaco). L'area è stata benedetta dal parrocco di Santa Maria del Fiore e di Coriano, Don Enzo Scaioli: "Per arginare il clima di violenza che c'è nel mondo occorre creare luoghi di pace, di fraternità e di amicizia".

"Il Fai è stato il grande motore di questo progetto - ha rimarcato Zattini -. Questo è un progetto unico e straordinario, che premia prima di tutto la lungimiranza e il senso civico del Comitato di Quartiere, che nel 2016 si attivò con una grande campagna di sensibilizzazione per portare all'attenzione dell'opinione pubblica cittadini, e non solo, il valore e le potenzialità del Foro Boario. Questo è un esempio virtuoso di cooperazione tra enti, volontari e cittadini che hanno a cuore il patrimonio artistico, architettonico e ricreativo della propria comunità. Il Foro Boario per i forlivesi è sempre stato un "Luogo del Cuore" e oggi, grazie al contributo del Fai e al cofinanziamento del Comune di Forlì, lo è ancora di più, poichè si riappropria della sua naturale vocazione aggregativa, dei suoi spazi verdi e del suo prezioso valore paesaggistico".