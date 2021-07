Presentazione ufficiale per la Fondazione Alberitalia: "Piantare 60 milioni di piante una sfida da vincere"

Una mattina ricca e partecipata, con decine di stakeholders presenti alla sala convegni del Centro operativo di Romagna Acque a Capaccio (con presenze peraltro contingentate in base alle norme Covid, e decine di persone collegate in diretta web) per la presentazione ufficiale al pubblico deIla Fondazione AlberItalia, il primo momento ufficiale in Romagna dopo la costituzione della Fondazione stessa, lo scorso primo marzo a Forlì.



Partendo dagli scopi di Alberitalia (la messa a dimora di 60 milioni di alberi nel nostro paese, uno per abitante), i diversi interlocutori hanno affrontato varie tematiche collegate – la salvaguardia ambientale, la valorizzazione turistica dei territori di collina, i costi ecosistemici – ognuno dal proprio osservatorio e dal proprio ambito di intervento. Coordinati da Gabriele Locatelli, sono intervenuti Marco Marchetti, presidente della Fondazione Alberitalia; Tonino Bernabè, presidente di Romagna Acque e vicepresidente della Fondazione Alberitalia; Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia; Luca Santini, presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna; Sergio Motta, presidente del Sisef (Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale), membro fondatore della Fondazione Alberitalia; Barbara Nappini, neopresidente nazionale di Slow Food; Luigi Morigi, consigliere della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Ha chiuso i lavori l’assessora regionale a Montagna Parchi e Forestazione, Barbara Lori.



"Piantare 60 milioni di alberi è una grande scommessa che insieme possiamo vincere - ha detto l’assessore Lori -. La Fondazione AlberItalia ha sostenuto il decollo del progetto “Un albero per ogni abitante dell’Emilia-Romagna” e credo che questa collaborazione per la promozione della forestazione urbana, possa sempre più integrarsi con le azioni sulla ‘buona ed efficace’ gestione delle foreste. Sono tante le iniziative che come Regione abbiamo messo in campo nell’ottica della tutela e della valorizzazione del territorio montano, ma anche delle comunità che lo popolano. Dal bando giovani coppie, al taglio dell’Irap per chi produce in montagna e ancora al recentissimo fondo per le imprese di queste aree. Tutti progetti pilota in cui crediamo e che siamo certi siano decisivi per rendere la natura e l’ambiente sempre più protagonista. Sono convinta che questa Fondazione condivida i nostri valori e si impegni con iniziative concrete per sostenerli”.