L'atmosfera del Natale in ospedale: torna il presepio nell'atrio del "Morgagni-Pierantoni"

Anche quest'anno l'associazione italiana Amici del Presepe sezione di Forlì, "Roberto Vallicelli", ha allestito un bellissimo presepio nell'atrio dell'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. Nel 2020, in piena prima ondata della pandemia, il Presepe dell’ospedale era stato allestito con figure di angeli vestite da sanitari, per rendere omaggio a coloro che si sono prodigati per curare i malati, riscuotendo il consenso e la solidarietà di tutti coloro che si recavano in ospedale e degli operatori sanitari stessi. Tutte le offerte raccolte nella piccola cassettina posta dinanzi al presepe in ospedale saranno devolute, come ogni anno, per mantenere a distanza dei bambini indiani in gravi difficoltà economiche. Per ricevere informazioni su come sostenere questo progetto potete scrivere a aiapforli@libero.it”.

Il presepe allestito in ospedale