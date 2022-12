Per il quarto anno arriva il presepe nello scalone comunale, allestimento degli Amici del Presepio

È stato inaugurato ufficialmente sabato mattina (3 dicembre) il presepio allestito nello scalone del palazzo comunale a cura dell’Associazione Italiana Amici del Presepio, sede di Forlì. Erano presenti al momento inaugurale e alla benedizione impartita dall’abate di San Mercuriale, Don Antonino Nicotra, il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, l’assessore Andrea Cintorino, l’assessore al welfare Barbara Rossi, l’onorevole Rosaria Tassinari e il presidente dell’associazione Amici del Presepio, Andrea Donori.

Le parole di Andrea Onori: “Per noi è una gioia essere qui, in un luogo così importante e simbolico per la città di Forlì. Voglio ringraziare di cuore tutti i miei collaboratori per il tempo riservato all’allestimento di questo presepio. Siamo un gruppo di volontari che ha nello spirito il benessere della propria comunità”.

“Questo è il quarto anno che come Comune accogliamo questa bellissima iniziativa. È una magia che speriamo si ripeta. La nostra volontà è di mantenere questa tradizione in un luogo che rappresenta un valore condiviso per la pace della nostra comunità. Le buone azioni non fanno mai notizia – ha concluso il sindaco – questa lo è e noi ne andiamo fieri. Grazie di cuore a tutto il gruppo degli Amici del Presepio, sono persone straordinarie e animate da un prezioso senso civico”.