Oltre 300 figuranti: il Presepe Vivente dei Bambini torna in Piazza Saffi all'ombra di San Mercuriale

Il Presepe Vivente dei Bambini torna in piazza Saffi. La ventiduesima edizione, in programma per sabato 16 dicembre, si terrà dalle 14.30 all’ombra del campanile di San Mercuriale. L’iniziativa, ideata e organizzata dagli educatori e dai ragazzi dei Centri educativi della cooperativa sociale Domus Coop, è ormai un appuntamento fisso per le festività natalizie forlivesi.

L’evento quest’anno cade in un anno particolare: l’ottocentesimo anniversario del primo presepe vivente realizzato da San Francesco a Greccio. Non a caso è proprio questo il tema scelto dal pittore Franco Vignazia che ha curato l’immagine del manifesto dell’evento. Seguendo il suo esempio daremo ancora una volta vita al Presepe per ricordare a tutti la nascita di Gesù. Oltre 300 tra bambini e ragazzi dei Centri Educativi e delle Scuole La Nave saranno i protagonisti che racconteranno attraverso letture, musiche e danze il cammino che dall’Annunciazione porta alla Natività e all’adorazione dei pastori e dei Re Magi. Per l’occasione Giampiero Pizzol ha realizzato una poesia che verrà recitata durante il Presepe.

La preparazione per tutto questo è iniziata “dalla fine di settembre” come spiega Gianni Matteucci di Domus Coop e, tale è la particolarità delle scene da tre anni a questa parte, “i figuranti, anche i principali, sono tutti interpretati da ragazzi dai 6 ai 14 anni” mentre quelli più grandicelli, delle scuole superiori “si occuperanno del servizio d’ordine”. Il ritorno in piazza Saffi è stato “molto voluto dall’amministrazione”, e infatti l’appuntamento ha il patrocinio del Comune di Forlì e della Diocesi di Forlì-Bertinoro. Ormai questa è una “tradizione che si rinnova” particolarmente sentita e per questo, aggiunge Matteucci: “proponiamo questo gesto per rivivere insieme la Natività di Gesù proprio nel cuore della nostra città”.

La Sacra Rappresentazione si svolgerà dalle 14.30, con le scene dell’Annunciazione di Maria, la visitazione, il Sogno di Giuseppe, l’annuncio ai pastori, la Natività e il corteo dei Magi. Alle 15.45 è prevista la benedizione del Vescovo alle statuine del Bambin Gesù portate dai bambini. Si concluderà con un saluto del Sindaco. In caso di pioggia, l’evento si terrà nella chiesa del Carmine di corso Mazzini. Collaborano alla realizzazione del Presepe Vivente: le scuole La Nave, l’associazione Gli Elefanti, la Parrocchia di San Giovanni Battista e partecipano le scuole Madre Clelia Merloni e Santa Maria del Fiore. Sono inoltre presenti al Presepe Vivente dei Bambini i Cavalieri del Graal di Forlì, il Gruppo Storico “Brunoro II” di Forlimpopoli e l’Associazione “Gli amici del Plaustro”. Parteciperanno all’evento il vescovo di Forlì-Bertinoro, monsignor Livio Corazza, e le autorità cittadine nella persona del sindaco Gian Luca Zattini e l’assessore Paola Casara.