Lo spirito del Natale nel Presepe Vivente dei Bambini: "Riscopriamo il piacere di stare in famiglia"

Lo spirito del Natale, quello non consumistico, ha animato e conquistato il centro storico di Forlì con la ventunesima edizione del “Presepe Vivente dei Bambini”, patrocinata dal Comune di Forlì e dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro. Le tappe della Natività di Gesù hanno coinvolto oltre 450 figuranti, tra ragazzi e adulti. Cuore della sacra rappresentazione è stata anche quest’anno Piazza Ordelaffi, accanto al Duomo, circondata da tante famiglie, impegnate ad immortalare i quadri viventi della natività con smartphone e telecamere: l’annunciazione di Maria, la visitazione di Maria a Elisabetta, il sogno di Giuseppe, l’annuncio ai pastori, con l’angelo accompagnato da squilli di trombe affacciarsi dal balcone del palazzo della Prefettura, la Natività e l’arrivo del corteo dei Magi. Il tutto arricchito dai canti della tradizione come “Tu scendi dalle stelle” e “In questa notte splendida”, solo per citarne alcuni.

A dare il volto del piccolo Gesù è stato Martino Guadagni, mentre Giuseppe è stato impersonato da Mattia Vignazia della scuola "La Nave" e Maria da Denise Baldoni della scuola media "Orceoli". Il Presepe vivente dei bambini è stato organizzato dai Centri Educativi della Cooperativa Sociale Domus Coop, dalle Scuole “La Nave”, dagli operatori della parrocchia San Giovanni Battista in Coriano e dai volontari dell’Associazione Gli Elefanti, che è diventato nel panorama forlivese un evento “unico”. L’iniziativa, nata dagli educatori e dai ragazzi dei Centri Educativi della cooperativa sociale Domus Coop, ha avuto fin dalle prime edizioni la collaborazione delle Scuole La Nave e della Parrocchia di Coriano. Nel corso degli anni si sono aggiunte altre Associazioni del territorio che hanno contribuito a rendere il Presepe vivente un gesto cittadino. Hanno collaborato inoltre i Cavalieri del Graal - Forlì, le associazioni Gruppo Arcieri “San Sebastiano”, “Il Drago Oscuro”, Gruppo Storico “Brunoro II” di Forlimpopoli, “Gli amici del Plaustro”.

Registra della natività vivente lo scrittore Giampiero Pizzol, che ha curato il testo, cori e danze. "Il presepe appartiene a tutti - ha ricordato Massimo Fabbri, responsabile dei Centri Educativi Domus Coop -, perchè quel Bambino che tende le braccia si lascia abbracciare da chiunque. Non è importante come viene allestito, ma ciò che conta è che parli alla nostra vita". "Dietro questo pomeriggio ci sono mesi di lavoro, con bambini e ragazzi che hanno lavorato affinchè tutto questo fosse curato nei minimi dettagli - ha evidenziato l'assessora alle Politiche Educative, Paola Casara -. A loro va quindi il merito del tanto impegno messo. E' un orgoglio sostenere e continuare questa bellissima tradizione che unisce la nostra comunità".

Il gesto si è concluso con la benedizione che il vescovo Livio Corazza ha impartito alle statuine del Bambin Gesù che i bambini hanno portato e che collocheranno la notte di Natale nel proprio presepe a casa. "In questo momento c'è il bisogno che il presepe sia preso sul serio anche dagli adulti, con l'obiettivo di unire, con coerenza e responsabilità, pace e Natale", sono le parole del vescovo, ricordando che nel 2023 saranno celebrati gli ottocento anni dal primo presepe, realizzato da San Francesco d'Assisi. Poi un suggerimento: "Facciamo regali a chi ha più bisogno, riscaldando il loro cuore. E' come farlo a Gesù". Da Don Enzo Scaioli, parroco di Coriano, dove è nato il Presepe Vivente dei Bambini, "un invito all'ascolto, guardando chi ci guida nella vita di ogni giorno".

A portare il saluto a nome della città anche il sindaco Gian Luca Zattini: "Riscoprire lo spirito del Natale è il più bel regalo del mondo. Io quest'anno ho avuto un piccolo Gesù bambino (il primo cittadino è diventato nonno da circa due mesi, ndr) che ci ha allietato. Ed avere un nipote da cullare è la cosa più bella del mondo. Non perdiamo quindi lo spirito del Natale, non pensiamo solo al ricevere i regali, ma pensiamo cosa rappresenta il Natale in un momento così difficile e cosa poter fare per portare pace e serenità. Riscopriamo il piacere di stare in famiglia. Natale deve essere tutti i giorni e portarlo nel cuore". Zattini in questi giorni sta incontrando anche i bimbi delle scuole: "Hanno il vero programma elettorale e cercherò di farne tesoro", ha concluso, augurando un Buon Natale a tutti.