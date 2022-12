Presepi anche nella canonica di San Lorenzo in Noceto

La piccola Parrocchia di San Lorenzo in Noceto, l’ultimo quartiere forlivese della vallata del Rabbi prima del Comune di Predappio, conferma una vitalità inversamente proporzionale alle proprie, contenute, dimensioni. Il parroco Don Massimo Masini, che ha la responsabilità anche delle parrocchie di Grisignano, Collina e San Martino in Strada, ha saputo valorizzare la devozione e la creatività dei fedeli i quali, oltre ad organizzare periodicamente gustose iniziative gastronomiche con le quali si crea socialità e si raccolgono fondi per la parrocchia, nel corso degli ultimi anni hanno dato vita ad eventi teatrali, mostre, sfilate e persino a letture dantesche, tutte nate dalla voglia di condividere un’esperienza umana e di fede.

Nel 2022 sono stati ultimati i lavori di restauro della canonica (finanziati con l’8 per mille ma anche con la generosità e l’impegno di molti parrocchiani) e l’occasione è sembrata propizia per valorizzare gli spazi finalmente riconquistati dopo un lungo periodo di inagibilità: Le due stanze laterali rispetto alla Chiesa ospitano due diverse interpretazioni del presepe. La prima, realizzata nel 2020 e pensata per essere collocata all’esterno nell’annus horribilis della pandemia, ripropone l’idea di un presepe con sagome a grandezza quasi naturale, ambientato nella cornice della civiltà contadina romagnola. La composizione è stata riallestita nel nuovo spazio e contiene attrezzi da lavoro dell’agricoltura, dell’artigianato e della pastorizia, oltre ad accessori domestici oggi desueti ma un tempo quanto mai essenziali per affrontare con meno disagi i rigori della stagione invernale (non ultimi il “prete” e la “suora” usati per riscaldare i letti prima delle coperte elettriche e del riscaldamento a gas).

La seconda stanza contiene invece un presepe “classico” che costituisce un omaggio alla storia della parrocchia di San Lorenzo: La composizione è stata infatti realizzata con statuine e allestimenti di proprietà del compianto Don Tonino Selvi, già parroco di San Lorenzo dal 1970 circa fino al 2003, il quale nutriva una enorme passione per la realizzazione del presepe e accumulò negli anni molti pezzi, anche di pregio, oggi lasciati “in eredità” a quella che è stata per oltre 30 anni la sua parrocchia. I presepi sono visitabili tutte le domeniche durante e subito dopo la messa delle 9,30 oltre che dalle 15 alle 17,30. Sono previste inoltre due aperture straordinarie dalle 15 alle 17,30 nei giorni 26 dicembre e 6 gennaio.

Nella foto il presepe contadino