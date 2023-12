"Presepi in famiglia": a Bussecchio un contest sulla Natività realizzata in casa

Un concorso per “presepi domestici” prende piede a Bussecchio. La parrocchia di Santa Maria Lauretana propone una sfida per individuare la rappresentazione della Natività più suggestiva, a condizione che sia preparata e allestita in casa. Per questo occorre immortalare il proprio presepe inviando due o tre fotografie a donluigicasamenti@gmail.com. La foto, però, deve comprendere anche chi l’ha realizzato. Il concorso “Presepi in famiglia”, infatti, è proposto ai bambini della parrocchia, dell’asilo, ai ragazzi e alle famiglie. "Un’iniziativa, questa, che si è tenuta in modo simile anche qualche anno fa ma che oggi è stata riproposta, “suggerita ancor più – spiega il parroco don Luigi Casamenti - dalla lettera alle famiglie inviata dal Vescovo domenica scorsa attraverso la quale s’invitava, appunto, a fare un presepe in ogni casa”. Oltre a corredare l’invio delle immagini con propri dati, è possibile descrivere in poche righe l’idea che si è voluta realizzare e la tecnica di costruzione. Il termine per partecipare al concorso è il 3 gennaio. Saranno premiati cinque presepi ritenuti migliori.