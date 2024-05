Preside contestata e clima insostenibile a scuola, ora si cerca un reggente temporaneo

C'è una importante novità sul caso della dirigente dell'istituto comprensivo 9 di Forlì, al centro delle cronache un rapporto a dir poco travagliato con i genitori che sono arrivati nei giorni scorsi addirittura ad uno sciopero. L'ufficio scolastico provinciale ha pubblicato un avviso in cui cerca un "reggente temporaneo" per la scuola con effetto immediato.

Si legge nell'avviso appena comparso: "In relazione alla improvvisa necessità di conferire con urgenza l’incarico aggiuntivo di reggenza temporanea presso l’Istituzione Scolastica I.C. 9 di Forlì (FC), si invitano i Dirigenti Scolastici in servizio presso l’Ambito Territoriale di Forlì-Cesena a comunicare la propria eventuale disponibilità ad assumere tale incarico nel corso di questo anno scolastico, con decorrenza immediata fino al 30/06/2024. Rispetto a tale ultima data, si precisa che l’incarico potrà terminare anticipatamente ovvero essere prorogato, in ragione del perdurare o meno della necessità di sostituzione".

Sono ben note le tappe della protesta all'istituto comprensivo 9 di Villafranca. L'inedita manifestazione di dissenso nei confronti della preside è stato uno sciopero delle famiglie, dopo le tensioni degli ultimi mesi tra dirigenza e corpo docente, di cui – a detta dei genitori – ne avrebbero fatto le spese i figli, trovandosi in un ambiente educativo non più sereno e produttivo.

Un clima diventato evidentemente insostenibile all'istituto comprensivo che racchiude due scuole materne, due elementari e una scuola media sparse tra le frazioni di Villafranca, San Martino in Villafranca e Roncadello.