"E' un presidio strategico per il territorio" flash mob in difesa della PolStrada di Rocca

"Siamo tornati a manifestare davanti alla Prefettura, perchè riteniamo fondamentale mantenere aperto il distaccamento della Polizia Stradale di Rocca San Casciano". Così Vincenzo Bongiorno, coordinatore insieme a Alessandro Ferrini e Riccardo Ragazzini del Comitato Civico SS67, ha presentato la manifestazione di domenica mattina in Piazza Ordelaffi, che ha richiamato anche l'attenzione di amministratori comunali del territorio, parlamentari locali e sindacati.

POLIZIA STRADALE DI ROCCA - Il flash mob davanti alla Prefettura, il video

Con una nota datata 4 febbraio, infatti, il Ministero dell’Interno ha inviato alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per le eventuali osservazioni, gli schemi di decreto con i quali viene sancita la definitiva chiusura di reparti della Polizia Stradale tra i quali figura anche il distaccamento di Rocca San Casciano. "E' un presidio strategico per il territorio, che si trova su un'arteria importante che collega l'Adriatico col Tirreno - ricorda Bongiorno -. La sede è concessa in comodato d'uso dal Comune di Rocca e non ci sono spese. E' una presenza storica e ben radicata nel territorio".

"175mila cittadini non vogliono la chiusura del distaccamento, importante presidio di sicurezza sul territorio. Speriamo che questa battaglia di buon senso possa portarne ad un potenziamento", evidenzia Ferrini. "Speriamo di farci sentire e di trovare un Ministro degli Interni che ci possa ascoltare", ha evidenziato il parlamentare della Lega, Jacopo Morrone, mentre Simona Vietina di Forza Italia ha ricordato come sia "l'esempio di quanto noi riusciamo a fare valere il nostro essere unione della comunità montana".