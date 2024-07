Corso Mazzini, ecco il presidio fisso della Polizia Locale. "Sicurezza, prevenzione e prossimità"

Un presidio di Polizia Locale in Corso Mazzini. L'impegno, finalizzato a garantire sicurezza in un'area dove sono emerse particolari criticità (in ultimo una violenta rissa a pochi passi da Piazza Saffi e l'aggressione ai danni di un operatore di Alea Ambiente), prevede la presenza fissa di una pattuglia munita di mezzo ma con il compito di svolgere prevalentemente servizio appiedato. La pattuglia fissa monitorerà l'area tra la Galleria Saffi e la Galleria Mazzini, con le strade limitrofe, da via Bonatti a via dei Filergiti. Sono previsti due turni giornalieri, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30, attivi con questo orario per il periodo estivo (esclusi i giorni festivi), mentre negli orari restanti è previsto il servizio ordinario.

Il dispositivo di controllo è stato fortemente voluto dall'assessore del Comune di Forlì con delega alla Sicurezza Luca Bartolini. "Tengo in particolare a sottolineare che il presidio fisso di Corso Mazzini si aggiunge all’attività ordinaria della Polizia Locale che prevede già una maggior attenzione per le aree cittadine con criticità attraverso l’impiego di agenti in uniforme e personale in abiti civili - spiega Bartolini -. Il tutto ovviamente in un quadro di complementarietà e di proficua collaborazione con le forze dell’ordine e della sicurezza".

"L’idea che sta alla base della nuova azione è quella di garantire una presenza fissa, operativa, istituzionale e di prossimità che, quotidianamente, frequenti questi luoghi diventando un punto di riferimento sia per il contrasto, sia in chiave informativa, conoscitiva e preventiva - continua l'assessore -. Sono consapevole che l’iniziativa rappresenta solo un tassello rispetto al tema “sicurezza” in questa zona, ma confido possa essere di utilità nell’opera congiunta di ripristino del necessario clima di rispetto delle regole e di convivenza civile. Ringrazio la Polizia Locale per aver provveduto in tempi celeri a mettere in campo questo servizio in modo strutturale".