Presidio al supermercato Crai di via Balzella: l’assessora Casara ha incontrato sindacati e dipendenti

Nella mattina di sabato 27 aprile, l'assessora Paola Casara è andata in rappresentanza dell’amministrazione comunale al presidio organizzato al supermercato Crai di via Balzella, dove insieme alle rappresentanze di Cgil, Cisl e Uil e al personale si è a lungo confrontata in un clima sereno e collaborativo. Facendo presente che il sindaco si è già adoperato personalmente per cercare di trovare soluzioni a questa crisi, l'assessore ha testimoniato attenzione e vicinanza al personale che da giorni è in presidio davanti al punto vendita per difendere il posto di lavoro a fronte dell’ormai imminente attivazione del piano di esuberi legato al passaggio di proprietà. Lunedì 29 aprile, alle ore 10, l'assessore parteciperà in Provincia al Tavolo istituzionale convocato per questa crisi aziendale, garantendo il massimo impegno, insieme a quello delle altre Istituzioni e dei Sindacati, per tutelare le lavoratrici e i lavoratori gravati da questo pesante rischio per loro e per le rispettive famiglie.