Prestigioso riconoscimento al chimico forlivese Vincenzo Balzani: il Premio Unesco-Russia Mendeleev

Prestigioso riconoscimento per il chimico forlivese Vincenzo Balzani. Il professore emerito dell’Università di Bologna è stato infatti insignito del Premio Unesco-Russia Mendeleev per la chimica per "il suo eccezionale contributo allo sviluppo scientifico nella chimica di base e per l’impegno profuso, lungo tutta la carriera, nella promozione della cooperazione internazionale, dell’insegnamento ai giovani e dello sviluppo sostenibile". Balzani è membro dell’Accademia Nazionale dei Lincei e della Accademia Nazionale delle Scienze (dei Xl), é stato insignito di decine di prestigiosi premi nazionali e internazionali e di due lauree honoris causa dalle Università di Friburgo e Shanghai. È Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Balzani si è laureato in Chimica all'Università di Bologna nel 1960 e ha trascorso gran parte della sua vita professionale nello stesso ateneo presso il Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician”, diventando professore ordinario nel 1973. È professore emerito dal 1º novembre 2010. Ha tenuto corsi di insegnamento di Chimica generale ed inorganica, Fotochimica, Chimica supramolecolare. Nell'Anno accademico 2008-2009 ha fondato nell'Università di Bologna il corso interdisciplinare Scienza e Società. Ha svolto una intensa attività scientifica nei campi della fotochimica, fotofisica, reazioni di trasferimento elettronico, chimica supramolecolare, nanotecnologia, macchine e dispositivi a livello molecolare, conversione fotochimica dell'energia solare. Con le sue 650 pubblicazioni citate più di 64.000 volte nella letteratura scientifica (indice H 119), è uno dei chimici più conosciuti del mondo.