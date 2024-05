Ennesima storia di violenza in famiglia. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare urgente a carico di un uomo per maltrattamenti in famiglia. La donna, esasperata dalle continue aggressioni subite, ha deciso di denunciare l’ex compagno al termine dell’ennesima aggressione subita. Dalle indagini svolte dalla Squadra Mobile è emerso che la donna ha chiesto diverse volte l’intervento della polizia per far calmare il compagno, persona violenta e molesta con problemi di alcol.

Numerosi erano infatti stati gli interventi delle Volanti della Questura per liti domestiche, tant’è che era stato avviato anche un “codice rosso”, ma la donna non aveva voluto denunciare l’ex compagno. Agli inizi di maggio l’episodio che ha sconvolto la donna.

L’uomo, ubriaco, ha cercato un approccio sessuale; al rifiuto della donna, questi ha iniziato a colpirla e l’ha scaraventata a terra. La donna ha riportato un trauma cranico ed ematomi multipli. Si è presentata in Questura ed ha deciso di denunciare.

Dai racconti è emerso che ci sono state numerose aggressioni verbali, accompagnati da spinte e minacce. La donna aveva provato più volte a farlo ragionare, ma la perdita di controllo e la grave aggressione subita l’hanno intimorita a tal punto di fuggire e lasciare la propria abitazione per essere collocata in una struttura protetta. Alla luce della gravità del fatto e del pericolo di reiterazione delle condotte, l’autorità giudiziaria ha emesso un decreto di allontanamento urgente dalla casa familiare a carico dell’uomo. I poliziotti della Squadra Mobile hanno rintracciato l’indagato all’interno della casa dell’ex compagna e lo hanno allontanato. Il Giudice per le indagini preliminari ha disposto anche il braccialetto elettronico. Non potrà avvicinarsi né comunicare con la vittima.