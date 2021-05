L'Arena San Domenico e la Fabbrica delle Candele fanno già il pieno: staccati oltre 1.200 biglietti

Non da meno il “popolo del web” che, con l’avvio della vendita online di domenica, si è subito collegato per accaparrarsi molti dei posti messi a disposizione del servizio Vivaticket

Un esordio entusiasmante per le prevendite degli spettacoli proposti da Accademia Perduta/Teatro Diego Fabbri e Teatro Il Piccolo all’Arena San Domenico e alla Fabbrica delle Candele nella ricchissima estate teatrale forlivese. Nei soli primi due giorni di apertura sono stati oltre 1.200 i biglietti venduti che hanno interessato trasversalmente tutti gli spettacoli che andranno in scena e che hanno già fatto registrare un primo "sold out" per Giuseppe Giacobazzi, con altri spettacoli che si stanno velocemente avviando al medesimo risultato.

Sabato, il primo giorno di prevendita, la fila di persone davanti alla biglietteria del Teatro Diego Fabbri, ordinata e rispettosa del distanziamento di sicurezza, è stata costante per tutta la giornata, tanto che il previsto orario di apertura è diventato da "spezzato" a continuato. Non da meno il “popolo del web” che, con l’avvio della vendita online di domenica, si è subito collegato per accaparrarsi molti dei posti messi a disposizione del servizio Vivaticket.

Le prevendite dei biglietti continueranno per tutto il mese di giugno, dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13 ed è naturalmente aperta anche la possibilità di prenotazione telefonica al numero 0543 26355. La stagione teatrale dell’Arena San Domenico sarà inaugurata domenica 6 giugno dallo "Show di Paolo Cevoli" (pochissimi i posti ancora disponibili), mentre alla Fabbrica delle Candele Ascanio Celestini presenterà lo spettacolo "I 20 anni di Radio Clandestina" martedì 8 giugno. Tutti gli spettacoli estivi inizieranno alle ore 21.15.