Prevenzione al femminile: visite ginecologiche gratuite ed ecografia transvaginale per le over 45

Fondazione Onda Ets coinvolgerà il 19 giugno gli ospedali 'Bollino Rosa' per promuovere la prima edizione dell’(H) Open Day prevenzione al femminile - dalla pubertà alla menopausa, offrendo gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi come visite, esami strumentali, colloqui, infopoint, conferenze e distribuzione di materiale dedicato nelle aree specialistiche di cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, psichiatria, senologia e urologia.

"Promuoviamo per la prima volta l’(H) Open Day prevenzione al femminile - dalla pubertà alla menopausa con l’obiettivo di promuovere presso la popolazione femminile una corretta prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi della vita, dalla pubertà alla menopausa appunto, in relazione alle modificazioni ormonali che le accompagnano e le caratterizzano in modo molto specifico, impattando sulla salute e sul benessere psico-fisico", dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda Ets.

Per l’occasione verrà distribuito negli ospedali un opuscolo divulgativo-informativo dal titolo “Ormoni e Salute femminile”, disponibile anche in formato elettronico sul sito www.fondazioneonda.it nella sezione “Pubblicazioni”. Tra le strutture partecipanti, anche l’Ausl Romagna, che aderisce all’Open day per la prevenzione femminile, con visite ed iniziative. A Forlì sono previste visite ginecologiche gratuite per donne in perimenopausa e menopausa, in fascia d'età 45-65 anni, con impegnativa per visita ginecologica ed ecografia ginecologica-transvaginale.

Le visite verranno effettuate il 19 giugno, dalle 9 alle 12.30 (per un totale di 8 posti), nella Sede del Consultorio Familiare Salute Donna di Forlì, in via Colombo 11, Forlì, Ingresso C, primo piano (dalla dottoressa Giovanna Rita Indorato). Le utenti potranno chiamare il numero 0543/731763, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 14, fino ad esaurimento posti (compreso il giorno stesso delle visite).