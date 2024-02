Prevenzione Donna cerca una sala per aiutare le donne operate di neoplasia al seno

Manuela Susanna, segretaria provinciale di Prevenzione Donna, lancia un appello: "Siamo alla ricerca di una sala per aiutare le donne post operate di neoplasia al seno". Prevenzione donna è un’organizzazione di volontariato senza fini di lucro, nata per dare supporto, fin dai primi attimi della diagnosi, alle donne e alle loro famiglie che si trovano ad affrontare una neoplasia e per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione.

"La cura del corpo purtroppo non viene contemplata dalle strutture ospedaliere, e le “guerriere” hanno tanta voglia di sentirsi donne e non farsi vedere malate dai loro famigliari, perché la vita porta direttamente o indirettamente a contatto con la malattia e non si può che confermare la mancanza di strutture dedicate al benessere interiore ed esteriore dei pazienti in terapia - spiega Susanna -. In qualità di segretaria provinciale dell’associazione, sto portando avanti un progetto pilota per l'Emilia Romagna iniziato nel 2017 per insegnare "gratuitamente" yoga alle pazienti post operate di neoplasia al seno".

L'attuale sede è in una saletta della Parafarmacia Conad Stadium "concessa dalla signora Monia che non finiremo mai di ringraziare; tuttavia si rende necessario trovare una sala più grande perché le pazienti sono più che raddoppiate e da 11 sono diventate 22 e stanno continuando a contattarci per aderire a questa "nobile iniziativa "come dicono loro stesse. Poiché abbiamo cercato la disponibilità in quasi tutte le parrocchie del territorio, tutte le palestre sia pubbliche che private, tutte le sale di circoscrizioni, strutture sociali, ma nessuno riesce a concederci la possibilità di utilizzo per un’ora alla settimana al martedì dalle ore 20 alle 21".

Conclude Susanna: "Facciamo appello a chiunque potesse donarci temporaneamente una sala per occupare tutte le pazienti insieme, perché è in questi momenti che si crea empatia e sinergia che può realmente aiutare a sopportare un momento delicato della vita. La sala richiesta è, come detto, solo per poco tempo, in attesa cioè di poterci recare nei parchi con la bella stagione. Siamo sicuri che da 22 pazienti il corso verrà frequentato da molte più “guerriere” come ci siamo soprannominate. Ringrazio anticipatamente chiunque riesca ad esserci di aiuto, sperando di essere contattata al più presto al numero 320/2779871".