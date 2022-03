Lotta ai tumori: è la settimana nazionale della prevenzione oncologica

Dal 19 al 27 marzo si rinnova la Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica, un appuntamento annuale promosso dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori per educare le persone alla prevenzione. Visite di controllo periodiche, uno stile di vita sano che preveda attività motoria e un approccio al cibo che costituisca un booster per la nostra salute. Ecco i comportamenti essenziali che la Lilt incoraggia attraverso questo evento primaverile ormai diventato tradizione.

Come ogni anno, tema della campagna è la sana alimentazione e, da sempre, il simbolo scelto è uno degli ingredienti più rappresentativi della dieta mediterranea: l’olio extra vergine di oliva. Al fianco della Lilt Forlì Cesena nella promozione dei corretti stili di vita c’è la squadra di Softball femminile di Forlì che da tempo supporta le attività di prevenzione portando in campo i simboli Lilt. E’ possibile acquistare l’olio Lilt chiamando il numero 380 2644741 oppure inviando una mail all’indirizzo info@lilt.fc.it. I fondi raccolti verranno impiegati nei progetti di prevenzione terziaria dedicati ai pazienti oncologici.