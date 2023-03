Previste raffiche di vento anche nelle prossime ore, scatta l'allerta meteo "gialla" sul territorio

Dalla mezzanotte di oggi, domenica 26 marzo, alla mezzanotte di domani, lunedì 27, sarà attiva nel territorio della provincia l’allerta meteo numero 33, un'allerta "gialla" per vento, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di auto-protezione, fra le quali, in questo caso, sistemare e fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati.