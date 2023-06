Previsti lavori sull'A14: chiude per due notti il tratto tra Forlì e Faenza

Previsti lavori sull'A14 Bologna-Taranto. Per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 12 e martedì 13 giugno, dalle 22 alle 6, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Faenza, verso Bologna. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la SS67, SS727, SS9 Via Emilia, Via Fratelli Rosselli, Via Granarolo e rientrare sulla A14 alla stazione di Faenza. Nelle tre notti di mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 giugno, con orario dalle 22 alle 6, sarà chiusa la stazione di Forlì, in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cesena nord o di Faenza.