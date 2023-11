Previsti lavori sulla rete del gas metano: chiude al traffico via Ossi

Previsti lavori in via Ossi. Da lunedì l'arteria sarà interdetta al traffico (eccetto residenti, mezzi di soccorso o di pubblica emergenza) per consentire lavori di manutenzione alla rete del gas metano. Per l'accesso alla Zona Artigianale Quattro si consigliano percorsi alternativi, preferibilmente Via San Lorenzo. I lavori, che verranno eseguiti da Idroltec, azienda operante per conto di InRete Distribuzione Energia, avranno una durata indicativa di 4-5 giorni,condizioni meteo permettendo.