Previsti tre giorni di potature: chiude la strada di accesso al Pronto Soccorso

Giovedì, venerdì e sabato (dalle 6 alle 15) la strada di accesso al Pronto Soccorso sarà interdetta per lavori di risanamento delle aree esterne. Le aree di intervento saranno presidiate dal personale della ditta (movieri) istruiti per dare la precedenza ai mezzi in emergenza e la circolazione dei mezzi sarà modificata. La strada di accesso al Pronto Soccorso ed ai parcheggi sarà chiusa, mentre il nuovo Parcheggio del Pronto Soccorso sarà utilizzato come strada a doppio senso di circolazione per accedere al Pronto Soccorso ed ai Parcheggi e anche per uscire e tornare sulla via pubblica.



