Caro-Benzina, tre quarti dei distributori a Forlì sopra quota 2 euro al litro. Dove si può risparmiare

Stangata su petrolio e gas: la benzina schizza a 2 euro al litro e anche oltre (prezzo al self service) in ben 33 impianti di rifornimento sui 43 della città di Forlì. E' quanto emerge dall'aggiornamento dei prezzi avvenuto lunedì mattina da parte dei gestori degli impianti della città. Tranne un prezzo massimo di 2,12 euro al litro in un impianto di San Martino in Strada, ci sono ben 10 impianti (tutti Eni) che fissano il prezzo al litro della benzina (self service) a 2,09 euro. Via via a scendere, ma a tenersi sotto i 2 euro al litro sono rimasti appena 10 impianti, vale a dire il 25 percento.

I prezzi migliori li si possono spuntare sui distributori che non rappresentano i grandi marchi internazionali dei carburanti. I dati provengono dall'Osservatorio Prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico. Nel comune di Forlì il miglior prezzo, ma fuori città, lo si può trovare all'area di servizio Zannoni sulla strada provinciale del Bidente tra Carpena e Meldola (1.92 euro). L'impianto pratica i prezzi molto simili al nuovo distributore low-cost Conad alle porte di Meldola, che si trova a pochi chilometri (1.915 euro), appena mezzo centesimo di differenza. L'effetto dell'apertura del nuovo impianto ha abbassato i prezzi anche sul distributore immediatamente successivo, la pompa Ego sempre sulla Bidentina (1.868 euro).

Segue al secondo posto il distributore Ego del Ronco in via Zangheri (1.93), poi il distributore Beyfin di via del Partigiano (1.95), il Q8 di viale Risorgimento (1.954) e al quinto posto allo stesso prezzo il distributore Esso di via Ravegnana all'altezza dello svincolo della tangenziale e il distributore Gep sempre sulla via Bidentina (1.96). Allo stesso prezzo di 1.968 la benzina al distributore Tamoil di viale Bologna e il vicino Repsol, sempre in viale Bologna. A 1.97 l'altro Repsol sulla tangenziale e l'IP su via Ravegnana.

La classifica dei più convenienti per quanto riguarda il diesel vede invece al primo posto il distributore Ego di via Zangheri, al Ronco (1.80 euro), seguito dall'impianto Zannoni sulla via Bidentina (1.82), l'IP di via Ravegnana verso la fiera (1.85), il Q8 di viale Risorgimento (1.874), e al quinto posto i due distributori IP in viale Firenze (1.88) e via Ravegnana, sempre in zona fiera (1.88). Andando fuori città pratica il prezzo migliore il distributore Ego sulla via Bidentina a Meldola (1.78) e il nuovo Conad, sempre a Meldola (1.815).

Per il Gpl i prezzi migliori variano da 80 a 83 centesimi (i prezzi migliori risultano essere all'IP di via Mattei, all'Eni di via don Pollini, al Beyfin di via del Partigiano), mentre fuori città l'area di servizio Conad di Meldola segnala un prezzo praticato di 80 centesimi.