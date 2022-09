Prezzo del mattone, cala il valore delle case a Forlì. A Vecchiazzano e Ca'Ossi fino a 2mila euro al metro quadro

A Forlì si registra un calo del 2,3% sul valore del mattone, il dato è riferito al secondo semestre 2021 rispetto al primo semestre sempre dello scorso anno. Ma quanto costa una casa al metro quadrato? A riportare il range di dati è l?ufficio studi del Gruppo Tecnocasa. A Forlì i quartieri più costosi sono quelli di Ca'Ossi, Vecchiazzano e San Martino in Strada:per un immobile usato occorrono dai 900 ai 1.500 euro al metro quadro, per un immobile ristrutturato a nuovo fino a 2mila euro. Negli altri quartieri? Coriano, Ospedaletto e Foro Boario (1000-1200 usato, 1.100 - 1.500 nuovo), mentre a Pieveacquedotto il nuovo arriva fino a 1.300 euro.

L'area residenziale nei pressi della piscina comunale si conferma tra le più care per quanto riguarda il prezzo al metro quadrato. Per l?usato si va da 900 ai 1.400 euro al metro quadrato, per un edificio nuovo si sale fino a 2mila euro al metro quadrato. Nell'area di Ravaldino e quartiere Resistenza il prezzo oscilla tra gli 800 ed i 1.200 euro al metro quadrato per l'usato, mentre tra 1.000 e 1.500 euro per il nuovo. Nella zona di via Ravegnana l'usato costa tra i 1.000 ed i 1.200 euro al metro quadrato, mentre il nuovo tra 1.100 e 1.300 euro. Per quanto riguarda Villafranca, il nuovo oscilla tra 1.100 e 1.200 euro, mentre per l'usato la cifra massima al metro quadrato tocca i mille euro.

?I primi mesi del 2022 restituiscono un mercato immobiliare vivace - afferma Fabiana Megliola, responsabile ufficio studi Gruppo Tecnocasa - con domanda in aumento, offerta in riduzione, prezzi in salita e tempi di vendita più brevi, in particolare nelle metropoli. Le richieste sono prevalentemente orientate su immobili ampi e con spazi esterni, ma il ritorno degli investitori sta riportando alla ribalta i piccoli tagli".