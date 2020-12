Prima di mangiarli è meglio prevenire: controllo funghi solo su appuntamento

Col termine della stagione fungifera, come gli anni scorsi lo Sportello micologico dell'Ausl, per i territori del Forlivese, Riminese e Cesenate, mantiene il servizio di consulenza per esaminare i funghi raccolti, solo su appuntamento. Si torna con l'occasione a raccomandare a coloro che raccolgono funghi per il consumo che è sempre consigliabile sottoporre i prodotti raccolti all'Ispettorato micologico, e per farlo è sufficiente prendere un appuntamento telefonando al numero 0543 733585.