Prima dose di vaccino per il sindaco di Modigliana: "Complimenti al personale"

Rientra nella categoria degli over 65. Il sindaco di Modigliana, Jader Dardi, 67 anni il prossimo 10 luglio, ha ricevuto la prima dose di vaccino. "Voglio unirmi ai tanti complimenti ricevuti per la gestione del centro vaccinazioni che abbiamo allestito a Modigliana nella sala del teatro - è il commento postato sulla propria pagina Facebook, con tanto di foto scattata nelle fasi preliminari alla somminsitrazione del siero anti-virus -. Questa volta lo posso dire da utente e fare di nuovo i complimenti agli operatori della sanità ed ai volontari che li affiancano". Questa settimana anche lo spoke vaccini della località della vallata del Tramazzo è operativo 10 ore al giorno (ad eccezioni del mercoledì, giovedì e sabato), dalle 9 alle 19 e non fino alle 14 come previsto. Uno sforzo importante per il personale sanitario e per i tanti volontari, a cui rinnovo il mio ringraziamento, che hanno permesso di assistere le persone e stanno attivamente contribuendo al funzionamento della struttura".