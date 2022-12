"Eravamo semplicemente la prima elementare di Pievequinta": dopo 40 anni si ritrovano

Il piacere di ritrovarsi dopo 40 anni, ricordando i momenti trascorsi assieme quando si era bambini. La "reunion" questa volta riguarda gli alunni che nel 1978 iniziavano la scuola elementare a Pievequinta. Piccoli bambini che venivano in gran parte dalle frazioni a vocazione agricola lungo la Cervese. Il gruppetto dei "primini" del 1978 si è ritrovato giovedì sera all'agriturismo "San Martino" di Bagnile di Cesena. "Eravamo una classe di 20 bambini. Dopo tanti tentativi ci siamo riusciti a vederci perché fra impegni di lavoro e figli non riuscivamo a incastrare la data. Purtroppo due ragazzi non ci sono più. Eravamo 12 perché chi mancavano due compagni che sono all'estero ed altri che erano ammalati", spiegano. Loro erano semplicemente la prima elementare "come si usava dire una volta, non come adesso che c'è la 1A , la 1B ecc". Ed infine: "Dopo tanti anni siamo rimasti casinari come quando eravamo da piccoli, non siamo cambiati per nulla, a parte l'età, tutti intorno ai 50 anni. In questo momento sono i ritrovi più belli in questo mondo confusionario".