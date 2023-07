Prima l'alluvione, poi la tempesta di vento: "non c'è tregua" per Modigliana, diversi alberi crollati

"Non c'è tregua". Prima l'alluvione di maggio, con precipitazioni senza precedenti e frane che hanno sconvolto il territorio. Anche Modigliana deve fare i conti con la tempesta di vento che ha sferzato la Romagna alle prime luci dell'alba di martedì, con le raffiche che hanno sfiorato i 100 chilometri orari. La tempesta ha causato la caduta di alcuni alberi, uno dei quali ha danneggiato il gioco della teleferica che l'anno scorso, grazie alla raccolta fondi promossa dal Comitato genitori, era stato installato nel parco di via Zaccagnini e donato al Comune.

"Gli operai comunali sono già intervenuti per la rimozione e per quanto riguarda il gioco dovremo intervenire per riparare il danno - spiega il sindaco Jader Dardi -. Quel parco è un punto di ritrovo per i ragazzi che deve essere utilizzato. Altri alberi sono caduti su strade comunali e provinciali su cui si sta intervenendo per rimuoverli. Qualche problema per la segnaletica sulla provinciale SP20 nel tratto a senso alternato della Riva della Pappona, in cui il vento ha fatto cadere i guardrail di protezione in plastica che sono stati ripristinati con l'intervento dei cantonieri dell Provincia".

Alberi crollati anche a Bertinoro, come ha segnalato la sindaca Gessica Allegni: martedì mattina "sono stati effettuati da parte degli operai del comune e della Protezione civile, interventi per liberare le strade dalla caduta di alberi causata dal forte vento. Si raccomanda attenzione e di segnalare situazioni di criticità".