"Prima o poi ti faranno fuori. Chiedi la scorta": nuove minacce via social al deputato Marco Di Maio

"Prima o poi ti faranno fuori. Chiedi la scorta". Nuove minacce via social al deputato forlivese Marco Di Maio. Il fantomatico utente è intervenuto su Instagram in un post che riguarda le elezioni a Faenza e il sostegno al candidato sindaco Massimo Isola. "Non so cosa abbia voluto dire con quel "prima o poi" - esordisce il deputato di Forlì -. Dico subito che, in ogni caso, non sortirà alcun effetto: il mio impegno sarà ancor più determinato".

"Ovviamente anche questa volta sporgerò denuncia, come ho fatto in altre circostanze - annuncia il parlamentare -. Non mi interessa se è uno squilibrato, un disagiato, uno sfortunato: nulla può giustificare questo linguaggio di odio e minacce. Chi semina questi sentimenti ogni giorno, chi trasforma gli avversari politici in nemici da abbattere con ogni mezzo usando il dileggio, la denigrazione e la cattiveria personale, si interroghi. È una barbarie a cui non ci adegueremo mai".