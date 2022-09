Il Pnrr diventa realtà anche a Forlì: parte il primo cantiere finanziato con fondi europei, un parcheggio di corona al centro

E' un piccolo parcheggio, di 60 posti, ma in una posizione strategica in quanto è di corona del centro storico e di fronte alla scuola elementare Dante Alighieri, ad uso quindi del quartiere San Biagio. Si tratta del parcheggio di via Casamorata, i cui lavori sono partiti proprio oggi, giovedì. Ad annunciarlo è stato l'assessore con delega al bilancio e lavori pubblici Vittorio Cicognani, nel corso della seduta della prima commissione consigliare.

Cos'ha di particolare questo piccolo parcheggio? E' il primo cantiere che parte finanziato coi fondi del Pnrr in città. La prima struttura resa possibile dal Recovery Fund voluto dall'Unione Europea per il rilancio delle economie nazionali dopo lo shock della pandemia, che ha bloccato per mesi la macchina produttiva del Vecchio Continente. “E' il primo intervento che vede la realizzazione coi fondi del Pnrr – spiega Cicognani -, partito con un anno di anticipo”.

Il parcheggio viene costruito in via Casamorata, braccio di strada che parte da viale Italia dal semaforo della scuola Dante Alighieri per tornare dopo poche centinaia di metri sullo stesso viale, avendo fatto una curva. Proprio la 'mezzaluna' compresa tra viale Italia e via Casamorata diventerà la nuova area di parcheggio, dove troverà spazio anche una colonnina di ricarica per le auto elettriche. Del costo di 450mila euro, 200 mila arrivano dai fondi europei.