Colpi di clacson e lampeggianti, la febbre da drive-in contagia Forlì: Imaginaction parte col botto

Il parcheggio dell'aeroporto "Luigi Ridolfi" avvolto da un'atmosfera da anni '60. Un'arena dal sapore antico, rivista in chiave moderna o meglio dire da stadio. E' partita col botto giovedì sera la quarta edizione di Imaginaction, il Festival Internazionale del Videoclip che quest'anno ha trovato casa a Forlì e che fino a sabato elettrizzerà la città mercuriale con i big della musica italiana. Una location inedita per la manifestazione realizzata da Daimon Film e fortemente voluta dall'assessore al Turismo, Andrea Cintorino. Grande curiosità aleggiava attorno al drive-da guinness, il più grande del mondo per numero di auto davanti ad unico palcoscenico. E in tanti potranno dire "Io c'ero", conservando il biglietto o scattando un selfie ricordo.



Posti auto non numerati, con la regola del chi prima arriva meglio alloggia. Prima delle 20 le prime quattro file erano già sold-out. Ad esibirsi i primi giovani, gasati a colpi di clacson. Non poteva mancare la storica canzone del musical Grease, "You're the one that i want" a ricordare l'atmosfera del drive-in. Operativi fin dal tardo pomeriggio i food truck: a disposizione menù e relativo numero di telefono da contattare per le ordinazioni. Numero digitato, ordine eseguito ed ecco il personale in sella a bici, pattini a rotelle e monopattitini elettrici a servire i clienti. C'è chi ha organizzato un picnic, portandosi le sedie da casa, il tutto sotto il controllo di Carabinieri e Polizia. La raccomandazione dal palcoscenico: "Rimanete vicino alla vostra auto e non dimenticate la mascherina".



"Hanno aperto l'aria condizionata", si ironizza mentre sul sottofondo si balla al ritmo di Bennato, J-Ax e Pinguini Tattici Nucleari, protagonisti delle prossime serate. Dopo la curiosità nel vedere auto anzichè poltroncine davanti al super palcoscenico, illuminate da un imponente gioco di luci, spazio agli artisti, alla musica ed ai videoclip. I 200mila watt si sentono, eccome, anche fino all'ultima fila di auto. Sold out. "Una serata dal duplice significato - ricorda il sindaco Gian Luca Zattini -. Il bentornato al nostro aeroporto e la ripartenza del mondo della cultura e della musica". "E' il drive più grande d'Italia e di altri paesi extraeuropei - esclama Cintorino -. E un evento che ho fortemente voluto. Dopo l'emergenza sanitaria con il lockdown ed i distanziamenti ci voleva un'idea creativa ed un modo innovativo per poter realizzare una manifestazione di questo tipo con ospiti di fama nazionale ed internazionale. Da qui l'idea del drive-in, un modo di far rivivere quelle emozioni di tanti anni fa".

"È una grande soddisfazione, ma anche una soddisfazione per l’intera città che torna alla ribalta della cronaca culturale italiana per una manifestazione che unisce arte, vivacità e colore, amicizia e entusiasmo - conclude -. Un pezzo della nostra storia che si rinnova e che ritorna in auge per un evento pensato per tutta Forlì, puntando il riflettore anche sull’aeroporto che ripartirà dal primo dicembre prossimo con il volo inaugurale per Monaco di Baviera. Un evento a 360 gradi che è rivolto a tutto il nostro Paese con l’augurio che i prossimi mesi siano segnati dalla capacità di ripresa e dall’ottimismo che hanno sempre caratterizzato le nostre comunità". Che la festa abbia inizio. Spazio agli artisti.