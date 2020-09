Primo anniversario della beatificazione di Benedetta: messa in Cattedrale e all'ospedale

In occasione del primo anniversario della beatificazione di Benedetta Bianchi Porro, che cadrà lunedì, sono previsti due appuntamenti: uno alle 10 in Cattedrale e uno alle 17 nella cappella dell’ospedale Morgagni-Pierantoni. Il vescovo Livio Corazza presiederà alle 10 la messa in Cattedrale, dove il 14 settembre 2019 si svolse la solenne cerimonia presieduta dal card. Angelo Becciu. La messa in Cattedrale, intitolata alla Santa Croce, di cui lo stesso giorno ricorre la memoria liturgica, sarà concelebrata dai nuovi parroci eletti: don Massimo Tumini, don Davide Bruschini, don Fabio Castagnoli, don Massimo Bonetti, don Pawel Szymusiak, don Carlo Guardigli, don Germano Pagliarani e don Gabriele Pirini che in quell’occasione faranno anche la professione di fede prevista prima dell’ingresso solenne nelle nuove comunità.

Lo stesso giorno inizierà ufficialmente il ministero come amministratore parrocchiale della Cattedrale don Enrico Casadio: oltre a lui, a cui è stata affidata anche la cura pastorale di San Biagio sono stati nominati altri due amministratori parrocchiali: don Paolo Giuliani a Roncalceci, a seguito della morte improvvisa di don Ugo Salvatori e don Emanuele Lorusso a San Benedetto Abate, in via Gorizia, in seguito alla morte di don Giancarlo Barucci.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo appuntamento in programma nell’anniversario della beatificazione di Benedetta alle 17 nella cappella dell’ospedale Morgagni-Pierantoni con la messa presieduta dal vescovo Corazza e proposta dalla cappellania ospedaliera e dalla “Fondazione Benedetta Bianchi Porro”. Sono ancora disponibili copie del libro “Beata Benedetta Bianchi Porro. Diario della beatificazione”, che contiene i testi e le immagini della cerimonia di beatificazione di Benedetta, degli eventi culturali collaterali, il racconto della guarigione miracolosa di Stefano Anerdi e il rituale della memoria liturgica della Beata.