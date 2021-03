Il primo contagiato in Romagna dalla variante brasiliana si racconta: "Viaggio necessario, scrupolosi al nostro rientro"

“Non ho avuto contatti con nessuno dal mio rientro dal Brasile. Ho applicato tutte le norme di sicurezza e non è stata violata nessuna legge”: è la rassicurazione che arriva dall'uomo, italiano di 48 anni, che si trova ricoverato nel reparto "Covid-Pneumologia" dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano, primo caso accertato di variante brasiliana del Coronavirus in Romagna. Un caso che, confermano le autorità sanitarie, resta l'unico sul territorio e ad ora non risultano altri casi accertati di 'brasiliana' nel suo nucleo famigliare. “Non sono un appestatore di varianti brasiliane”, spiega l'uomo dal letto dell'ospedale, dove si trova ricoverato dal 9 marzo, e ci tiene a specificare che il viaggio in Brasile non era certo un viaggio di turismo, ma aveva un validissimo motivo: la nascita del figlio.

Ci racconti il suo viaggio in Brasile.

“Quando sono partito, a dicembre, si poteva viaggiare e si parlava ancora di nessuna variante. Il viaggio era dovuto alla nascita di mio figlio. Il bambino è nato in ritardo di una settimana e non siamo riusciti a fare i documenti in breve tempo. Solo per due giorni siamo rimasti impigliati nel blocco imposto dall’Italia il 16 gennaio. Siamo rimasti bloccati in Brasile fino al 21 febbraio”.

Il viaggio è stato regolare, al rientro in Italia vi siete segnalati alle autorità sanitarie come è obbligatorio dal rientro da Paesi a rischio. Poi cosa è successo?

“Probabilmente, visto che abbiamo fatto i tamponi - tutti negativi all’andata e poi al ritorno - il Covid l’ho preso sicuramente in aereo, e così sono diventato positivo la settimana successiva al rientro”.

Nel frattempo per fortuna avete dovuto rispettare la quarantena cautelativa

“Non ho avuto contatti con nessuno dal mio rientro dal Brasile. I miei famigliari sono tutti negativi, mia moglie è stata positiva e in quarantena la settimana successiva, ed ora già negativa, nessuno ha avuto sintomi a parte me. Sono ancora tutti in casa e comunque e nessuno ha avuto contatti con l'esterno”.

Immaginiamo la preoccupazione di essere positivi entrambi al Covid (e lei anche alla variante brasiliana) e avere un neonato in casa. Non deve essere stato facile

“In realtà non ci sono molti casi di problematiche Covid sui neonati, sono protetti dal latte materno. Ma se anche mia moglie fosse stata male allora sì che che sarebbero giunti problemi maggiori a gestire il bebè, ma grazie a Dio è andata bene. Abbiamo applicato tutte le norme di sicurezza e non è stata violata nessuna legge”.

Lei invece come sta? Da quanto è in ospedale?

“Sono in ospedale dal 9 marzo e sono in pieno recupero, i medici hanno detto che ho fatto prima di molti altri a guarire, spero di uscire a giorni. La variante, almeno quello che mi hanno detto, non è più pericolosa per la gravità, anzi, ma per la sua contagiosità, e comunque dovrebbe esser coperta dai vaccini. Ma di più non so e qui mi fermo”.

Lei è il primo caso in Romagna...

“A me hanno fatto il test della variante perché di rientro dal Brasile, ma chissà quanti altri l’hanno questa variante perché il test non viene fatto quasi mai”

Il ceppo è stato individuato dal laboratorio di Microbiologia di Pievesestina, diretto dal professor Vittorio Sambri. Una verifica che ha richiesto circa una settimana. Come per tutti i casi di positività accertati, è partita l'attività di screening dell'Igiene Pubblica per verificare lo stato di salute delle persone che hanno avuto contatti col contagiato. La famiglia dell'uomo si trova in isolamento. Quello del 48enne è l'unico caso di variante inglese accertato in Romagna.

La variante brasiliana

Il ceppo brasiliano è stato individuato in sei Paesi al mondo, tra cui'Italia. Il primo caso italiano è stato registrato il 16 gennaio, quando un uomo rientrato dal Brasile all'aeroporto di Malpensa è risultato positivo. Per la prima volta è stata individuata in Sud America su un’infermiera di 45 anni, che aveva già contratto il Covid-19 cinque mesi prima. Nella seconda infezione i sintomi della paziente sono peggiorati, con i ricercatori che hanno analizzato il caso. I sintomi sono gli stessi del virus conosciuto poco più di un anno fa, ma solo più aggressivi.

Febbre, tosse secca e mal di gola, stanchezza diffusa, dolori muscolari, diarrea, congiuntivite, perdita del senso del gusto e dell’olfatto. La mutazione è stata ribattezzata col codice B.1.1.28. In Italia la variante brasiliana del Coronavirus ha superato il 4% dei casi, espandendosi dall’Umbria, per arrivare in Lazio e Toscana, secondo il quadro delineato dalla nuova “flash survey” condotta dall'Istituto superiore di sanità (Iss) e dal Ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler.